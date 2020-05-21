رياضة | سمير عثمان: شيكابالا أفضل لاعب محلي في مصر

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 06:38 مساءً - انت الان تقراء خبر سمير عثمان: شيكابالا أفضل لاعب محلي في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرى سمير عثمان الحكم الدولي ورئيس لجنة الحكام الأسبق بأن محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك يعد أفضل لاعب محلي من وجهة نظره.

وأضاف في تصريحات إذاعية عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة :"أفضل لاعب محلي من وجهة نظري هو شيكابالا، وكنت بسرح وانا بتفرج عليه، ورأيي إن شيكابالا وإبراهيم سعيد لولا الظروف التي مروا بها كان زمانهم في حتة تانية".

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وأشار :"كان لدي شك في أن يتم تطبيق تقنية الـ"VAR" لكن بعدما تم العمل بها بدون أي مشاكل وأصبحت أمر جيد يساعد على تطور اللعبة وزيادة الحيادية بين الفرق".

وأكمل :"كرة القدم صناعة كبيرة وأتوقع بشكل كبير عودة الدوري الممتاز، لكن يجب تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بين أعضاء المنظومة".

وأتم :"وجميع دول العالم تعاني من اللعب بدون جمهور وتلاحم المواسم إلا مصر متعودين على هذا الأمر منذ فترة طويلة".