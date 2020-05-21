رياضة | رئيس بايرن ميونيخ يضع خطة استكمال الدوري الالماني

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 06:38 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس بايرن ميونيخ يضع خطة استكمال الدوري الالماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف كارل-هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، عن الحالة الوحيدة لاستمكال بطولة الدوري الالماني لكرة القدم.

وقال رومينيجه في تصريحات لصحيفة "جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية اليوم الخميس :"كنا أول من استأنف المنافسات، ولكن هذا قد يشكل حافزا لدول أخرى."

وأضاف: "أتمنى استئناف منافسات كرة القدم أيضا في إيطاليا، إنها مهمة."

وبعد توقف دام شهرين، شهدت ألمانيا استئناف مسابقتي دوري الدرجتين الأولى والثانية اعتبارا من يوم السبت الماضي بإقامة المباريات بدون جمهور وفي ظل معايير وإجراءات صحية ووقائية صارمة.

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وقال رومينيجه مهاجم إنتر ميلان الإيطالي السابق، إنه يعتقد أن احترافية اللاعبين تشكل عاملا أساسيا.

وأوضح :"إذا تعامل اللاعبون مع الأمر بجدية وانضباط، سيكون لدينا الفرصة لاستكمال الموسم."

ويقوم نادي بايرن ميونخ بتسجيل كل جلساته التدريبية كي يمكن رصد أقرب المخالطين في حالة ظهور إصابة أي لاعب بالفريق بعدوى كوفيد-19، وقد يغني ذلك عن الحاجة لإخضاع الفريق للعزل الصحي.

وقال رومينيجه إن عودة البوندسليجا تشكل "خطوة في اتجاه العودة إلى الحياة الطبيعية التي يتمناها الناس."