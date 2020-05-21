رياضة | مدرب بلجيكا: هازارد سيتوج بالكرة الذهبية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 06:38 مساءً - انت الان تقراء خبر مدرب بلجيكا: هازارد سيتوج بالكرة الذهبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الإسباني روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا، أن البجليكي إيدين هازار نجم نادي ريال مدريد الإسباني، يستطيع التتويج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خلال السنوات القادمة.

وانتقل هازارد إلى ريال مدريد في الصيف الماضي مقابل 100 مليون يورو، قادمًا من تشيلسي الإنجليزي، لكنه واجه صعوبات في المشاركة بسبب الإصابات وظهر في 15 مباراة فقط.

وصرح مارتينيز، لصحيفة "كادينا سير" الإسبانية: "هازارد يمكنه الفوز بالكرة الذهبية مع ريال مدريد دون أدنى شك".

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وأضاف: "في بعض الأحيان يستغرق الأمر بداية صعبة مع ناديك الجديد، ثم تعطي كل ما لديك، وفهم ما يعنيه اللعب لناد عظيم مثل ريال مدريد".

وأوضح: "هازارد لم يعتاد الغياب عن المباريات، لقد غاب عن 18 مباراة فقط في ثماني سنوات مع تشيلسي، واعتقد ان جماهير ريال مدريد تثق في امكانيته، وأنه سيحقق المزيد من النجاحات".

وعاد ريال مدريد الأسبوع الماضي للتدريبات في مقر "فاليديباس" الخاص بالنادي الملكي، للمرة الأولى منذ شهرين، بسبب تعليق كرة القدم في ظل جائحة فيروس كورونا.