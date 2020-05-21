رياضة | صفقة نارية.. الزمالك يحسم موقفه من التعاقد مع نجم منتخب تونس

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 06:38 مساءً - انت الان تقراء خبر صفقة نارية.. الزمالك يحسم موقفه من التعاقد مع نجم منتخب تونس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم مسؤولو الزمالك موقف النادي من التعاقد مع نجم منتخب تونس خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد.

وكان قد عرض أحد وكلاء اللاعبين اللاعب التونسي وجدي كشريدة ظهير النجم الساحلي التونسي على إدارة القلعة البيضاء للتعاقد معه هذا الصيف.

ويبحث المارد الأبيض على تدعيم الجبهة اليمنى في الفريق خلال الميركاتو خاصة بعد رحيل حمدي النقاز في منتصف الموسم الجاري.

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وأبلغت إدارة الزمالك المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق بأن وجدي كشريدة متاح لضمه وتدعيم الجبهة اليمنى، ولكن لم يعطي حتى الآن مدرب القلعة البيضاء موافقته على تلك الصفقة.

وفي سياق آخر، كشفت صحيفة "ذا سيتيزن" الجنوب إفريقية أن مسؤولو الزمالك يخططوا لتقديم عرض رسمي لنادي أورلاندو بايرتس لضم مهاجمه جاستين شونجا، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان شونجا يحظى باهتمام فريق ريم الفرنسي، ولكن عدم مشاركته كثيرا هذا الموسم قبل توقف النشاط الرياضي تسببت في صعوبة إتمام الصفقة.

يذكر أن المهاجم صاحب الـ23 عامًا، انضم لنادي لأورلاندو عام 2017، وشارك معهم في 77 مباراة، سجل خلالهم 16 هدفا، وصنع مثلهم.