رياضة | حقيقة مفاوضات الزمالك مع ضم نجم بيراميدز

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 06:38 مساءً - انت الان تقراء خبر حقيقة مفاوضات الزمالك مع ضم نجم بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتشرت العديد من الأنباء في الفترة الأخيرة التي تشير إلى وجود رغبة لدى نادي الزمالك في التعاقد مع واحد من نجوم نظيره نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكشفت تقارير صحفية أن نادي الزمالك دخل في مفاوضات مع البرازيلي كينو نجم بيراميدز والمعار إلى صفوف نادي الجزيرة الإمارتي لضمه في الصيف القادم.

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ونفى نادي الزمالك كل الأنباء المنتشرة حول دخول الأبيض في مفاوضات مع كينو في الماضية لضمه في الصيف.

وأكد الزمالك أن كينو ليس على طاولة النادي من الأساس لضمه في نهاية الموسم الجاري ولا ينوي النادي التفاوض معه.

يذكر أن نادي بيراميدز كان قد أكد أنه لا يمانع في رحيل كينو في الصيف القادم ولكن بشرط وصول عرض مناسب وضخم من أي نادي يريد ضمه.