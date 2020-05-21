رياضة | كيليني يذكر سواريز بالعضة الشهيرة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 06:38 مساءً - انت الان تقراء خبر كيليني يذكر سواريز بالعضة الشهيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاد كيليني مدافع فريق يوفنتوس والمنتخب الايطالي للحديث عن العضة الشهيرة من لويس سواريز مهاجم الفريق في كأس العالم.

وقال كيليني في تصريحاته: انا مُعجب بحقد سواريز اذا فقد ذلك سوف يصبح مهاجم عادي .. احب مواجهة مهاجمين مثله .. بعد مُباراتي امامه بيومين اتصلت به ولم يكن هنالك حاجة للإعتذار.

واضاف: أنا ايضا مثل سواريز شخص صعب في الملعب وفخور بذلك الخبث جزء من كرة القدم، الحقد جزء من كرة القدم، ولا أسميها مخالفات

وتابع: تلك العضة كانت الإستراتيجية الخاصة به في تلك المعركة، أنا أيضًا أحب مثل هذه المواجهات أنا معجب بحقد سواريز، إذا فقده سيصبح مهاجمًا عاديًا.