رياضة | الأهلي يحتل المركز الثامن لأكثر الأندية تحقيقًا لبطولة الدوري

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 06:38 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يحتل المركز الثامن لأكثر الأندية تحقيقًا لبطولة الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق النادي الأهلي رقمًا قياسيًا جديدًا له خلال الساعات القليلة الماضية بشأن تواجده في قائمة أكثر الأندية حول العالم تحقيقًا لبطولة الدوري.

ووضعت صحيفة "soccer laduma" الجنوب إفريقية ترتيب أكثر عشرة أندية تحقيقا للقب الدوري المحلي في مختلف دوريات العالم.

وتواجد النادي الأهلي في المركز الثامن من ترتيب أكثر الفرق تحقيقا للدوري في بلدها برصيد 41 لقب.

بينما احتل نادي رينجرز الأسكتلندي صدارة الترتيب برصيد 54 لقب دوري.

وجاء ترتيب أكثر 10 فرق تحقيقا للقب الدوري في العالم كالآتي:

1- رينجرز الاسكتلندي 54 لقب

2- لينفيلد الأيرلندي 53 لقب

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3- سيلتك الأسكتلندي 51 لقب

4- بينارول الأوروجوياني 50 لقب

5- ناسيونال مونتيفيديو الأوروجوياني 47 لقب

6- أوليمبياكوس اليوناني 45 لقب

7- أوليمبيا أسونسيون من باراجواي 44 لقب

8- الأهلي 41 لقب

9- بنفيكا البرتغالي 37 لقب

10- يوفنتوس الإيطالي 35 لقب