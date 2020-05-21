رياضة | في استجابة سريعة.. أشرف صبحي يلتقي البطلة شيماء خلف

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 06:38 مساءً - انت الان تقراء خبر في استجابة سريعة.. أشرف صبحي يلتقي البطلة شيماء خلف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقي ظهر اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بلاعبة المنتخب الوطني لرفع الأثقال شيماء خلف وذلك في إطار الاستغاثة التي أرسلتها اللاعبة.

اطمئن صبحي علي حالة شيماء، مؤكدا أنه سيقدم كل الدعم لشيماء لتجاوز محنتها، وذلك بعد أن سقط سقف منزلها، معربا أن الرياضيين المصريين عليهم اعتبار أن وزارة الشباب والرياضة دائما وأبدا هي بيتهم الذي يقصدونه.

كما وجه صبحي بالعمل علي سرعة صرف جميع مستحقات اللاعبة من البطولات التي شاركت فيها ، حيث تعتبر شيماء بطلة مصرية من طراز رفيع.

الجدير بالذكر أن شيماء حصلت علي المركز الأول في كل من البطولة الإفريقية، بطولة التضامن الإسلامي بالإضافة إلى البطولة العربية التي أقيمت في مصر، كما حصلت علي المركز الثاني في دورة الألعاب الإفريقية والتي أقيمت في المغرب ٢٠١٩.