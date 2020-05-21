رياضة | كواليس تعرض لأول مرة في أزمة محمد صلاح مع اتحاد الكرة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 06:38 مساءً - انت الان تقراء خبر كواليس تعرض لأول مرة في أزمة محمد صلاح مع اتحاد الكرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثيرت عدة أزمات بين محمد صلاح لاعب المنتخب المصري والمحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، وبين الاتحاد المصري لكرة القدم، خلال الفترات السابقة على مدار الثلاث أعوام الماضية، والتي شغلت الرأي العام في مصر وخارجها.

وخرج أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، بتصريحات أوضحت الكثير من الأمور في هذا الصدد، مؤكدا، "لنا مالنا وعلينا ما علينا".

وأشار مجاهد في تصريحات إذاعية، إلى أن صلاح قبل مباراة الصعود لكأس العالم أمام الكونغو اختلف تماما بعد الصعود، إذ سطع نجمه بشكل كبير بعد هذه المباراة، بالإضافة إلى أنه جعل الجميع يقاروننه بكبار الكرة العالمية وبدأ في التألق بشكل رهيب مع ليفربول.

وتابع، "طالتني سخرية كبيرة عندما أخبرت مسئولي الاتحاد بأن محمد صلاح لن يحضر حفل جائزة أفضل لاعب في إفريقيا، بعدما علمت بذلك، وبالفعل لم يحضر صلاح الحفل".

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وواصل، "أرى أن بعض الأمور اخذت أكبر من حجمها في أزمة صلاح مع الاتحاد، نحن لنا ما لنا وعلينا ما علينا في هذا الأمر".

واستكمل، "صلاح ظُلم في بعض الأمور وظُلمنا نحن في بعض الأمور، وهناك كواليس لن أفصح عنها في ذلك الوقت حتى لا نظلم صلاح".

واستكمل، "وكيل صلاح ضخم بعض الأمور، هو لا يعرف الوسط الرياضي المصري، وطبيعة الحياة هنا، فعندما تمتلك الشعبية في صفك يكون الحق معك وهو ما حدث مع صلاح في أزمته مع الاتحاد".

يشار إلى أن حفل جائزة أفضل لاعب في إفريقيا قد أقيمت في مصر مطلع العام الجاري، والتي توج بها زميل محمد صلاح السنغالي ساديو ماني