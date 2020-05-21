رياضة | كلوب يتحدث عن تحضير ليفربول لاستئناف الموسم

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 06:38 مساءً - انت الان تقراء خبر كلوب يتحدث عن تحضير ليفربول لاستئناف الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مدرب ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، إنه يستعد لفترة راحة أقصر بين المواسم بسبب الارتباك في الموسم الجاري الناجم عن وباء كوفيد-19.

ويأمل الدوري الإنجليزي الممتاز في استئناف الموسم، الذي كان ينتهي عادة في مايو (أيار)، خلال الشهر المقبل مع تبقي تسع جولات وسيمتد الموسم إلى يوليو (تموز) على الأقل ومن المفترض أن ينطلق الموسم المقبل في الثامن من أغسطس (آب).

وأبلغ كلوب موقع ليفربول: "بدأنا التدريب اليوم والأمور جيدة، لم نتدرب بأعلى نسق لكن يبدو اللاعبون في حالة جيدة".

وأضاف المدرب الألماني: "لا نعرف بالضبط إلى متى سيطول الوضع لكن أمامنا بعض الوقت للتحضير لهذا الموسم وللموسم المقبل لأنني لا اعتقد أن هناك فترة طويلة بين الموسمين".

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وتابع: "لا نعرف بالضبط ما سيحدث لكن يجب أن نحضر لفترة إعداد أقصر بين الموسمين".

وحددت رابطة الدوري الإنجليزي يوم 12 يونيو (حزيران) موعداً مؤقتاً لاستئناف النشاط وقال كلوب إن اللاعبين سيتعين عليهم مواصلة الموسم دون خوض مباريات ودية.

وواصل: "هذه فترة إعداد بالنسبة لنا ولا نعرف إلى متى ستمتد ولن نخوض مباريات تجريبية أو ودية".

ومن المنتظر أن تجتمع الأندية الأسبوع المقبل عندما يقرر الدوري إن كان يمكن الانتقال للمرحلة المقبلة من التدريبات التي تتضمن احتكاكات بين اللاعبين.