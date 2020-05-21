شكرا لقرائتكم خبر عن «مارادونا» و«مورينيو» يدعمان تحدي «آل الشيخ» و«آل سويلم» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن أسطورة كرة القدم، الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا، وكذلك البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام الإنجليزي، دعمهما تحدي الخير الذي يخوضه تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، مع رجل الأعمال السعودى سعود آل سويلم الرئيس السابق لنادى النصر، وذلك عبر مسابقة للبلاى ستيشن يذهب إيرادها لمنصة جود الإسكان.

ووعد تركي آل شيخ بمكافأة مليون ريال لصالح المنصة عبر المنافسة بين ناديي ألميريا والنصر في 29 رمضان الجارى.

يأتى قبول هذا التحدى في محاولة لنشر جانب من الطاقة الإيجابية من قبل تركى آل الشيخ، في ظروف استثنائية تعيشها البلاد بسبب وباء كورونا المستجد التي يمر بها العالم حاليا.

ودعم عدد كبير من نجوم ومشاهير الفن، تركي آل الشيخ، وتوقعوا فوزه بالتحدى حيث جاءت تغريدات كل من عمرودياب، محمد هنيدى، ماجد المهندس، أنغام، محمد حماقي، دينا الشربيني، أصالة، أكرم حسني، كذلك الإعلامى عمر أديب على تويتر لتدعمه في التحدي.

كذلك عدد كبير من نجوم العالم في كرة القدم التحدي ومن بينهم ليونيل ميسي، وبيبيتو والظاهرة رونالدو وداني ألفيش وديبالا وغيرهم.

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