شكرا لقرائتكم خبر عن «يويفا» يوضح موقف سيتى من حظر المشاركة فى الدوريات الأوروبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبى لكرة القدم «يويفا»، أن هناك الكثير من الأشخاص الذين يعلقون على موضوعات «ليس لديهم أدنى فكرة عنها» بشأن حظر مانشستر سيتى لمدة عامين من المشاركة فى المنافسات الأوروبية.

وكان يويفا قد أصدر قرارا رسميا فى الرابع عشر من فبراير الماضى بمنع الفريق من المشاركة فى المسابقات الأوروبية لمدة عامين بسبب خرق قواعد اللعب المالى النظيف.

من جانبه، قدم سيتى طلبا إلى المحكمة الرياضية «كاس» للنظر فى العقوبة، وبناء عليه حددت موعدا بين 8-10 يونيو المقبل لنظر الاستئناف المقدم.

وسُئل تشيفرين عما إذا كان يدعم قرار يويفا بفرض الحظر على سيتى وقال لصحيفة «جارديان»: «لقد تم اتخاذ قرار من جانب يويفا، والآن القضية ذهبت إلى المحكمة الرياضية وهى التى ستقرر، هذا ما يمكننى قوله».

وأضاف: «لست أنا من أصدر العقوبة، تم اتخاذ القرار من قبل الجهات المختصة فى يويفا، هناك الكثير من الأشخاص الذين يعلقون على مواضيع مختلفة ليست لديهم أى فكرة عنها».

وبسؤاله عما إذا كان يمكن تسوية القضية خارج المحكمة قال: «لا أريد التعليق على هذا الأمر الآن».

وتابع رئيس يويفا: «نفكر فى تطوير لوائح يويفا وإحداث أشياء أكثر توازنا، نفكر فى فرض نوع من الضرائب على من يخترق قواعد اللعب المالى النظيف».

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وأتم: «خلال هذه الأوقات الصعبة توقفنا عن التفكير فى التغييرات التى يمكن أن تحدث فى المستقبل، الآن علينا أن نوجه سفينتنا إلى المسار الصحيح ونحن على وشك القيام بذلك ثم عندما تهدأ الأمور سنعود إلى المهام القديمة».