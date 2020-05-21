شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يحدد سعر بيع «بوجبا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت صحيفة «ديلى ستار» الإنجليزية، أن مانشستر يونايتد حدد ثمن بيع نجمه الفرنسى بول بوجبا لريال مدريد ويوفنتوس، في الميركاتو الصيفى المقبل.

ويمتد عقد بوجبا مع مانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم المقبل، مع إمكانية التمديد لعام إضافى، حال اتفاق الطرفين.

وقالت الصحيفة، إن النرويجى أولى جونار سولشاير، المدير الفنى لمانشستر يونايتد، لا يزال متمسكًا بإمكانية تمديد عقد بول بوجبا لموسم آخر، لكن إذا لم يتم التوصل لاتفاق، سيتم عرضه للبيع هذا الصيف، لتجنب رحيله مجانًا.

وقد حدد مانشستر يونايتد 65 مليون يورو لبيع بوجبا هذا الصيف، سواء كان لريال مدريد أو ليوفنتوس، حيث يسعى كلاهما لضم اللاعب.

ويبقى أن نرى ما إذا كان الناديان سيكونان على استعداد لدفع هذا المبلغ، في ظل الأزمة الاقتصادية التي أحدثها فيروس كورونا أم لا.

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