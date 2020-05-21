شكرا لقرائتكم خبر عن «ديوكوفيتش» يعود لتدريبات التنس فى «مالاجا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاد لاعب التنس الصربى، نوفاك ديوكوفيتش، للتدريبات بنادى بوينتى رومانو للتنس، فى ماربيا بمدينة مالاجا الإسبانية، مع اتخاذ كافة إجراءات السلامة الصحية بسبب جائحة كورونا.

وأجرى المصنف أول عالميا، بالفعل حصتين تدريبيتين بملعب مانولو سانتانا برفقة شقيقه ميركو واللاعب الإسبانى كارلوس جوميز إيريرا.

ويحظى ديوكوفيتش الآن بالنادى بالكامل، لكنه لا يستطيع استعمال غرف خلع الملابس مثلما تنص اللوائح، إلا أنه يكتفى بالملعب الرئيسى للتنس حيث يتمرن.

وينتمى نادى التنس هذا لفندق فاره من فئة النجوم الخمس، والذى سبق واستضاف فى فبراير 2018 تصفيات كأس ديفيز بين إسبانيا وبريطانيا، ومسابقات أخرى.

على جانب آخر، قال الأسترالى جون ميلمان إن وقت عودة منافسات التنس الاحترافية سيكشف إن كانت الروابط والاتحادات تهتم أكثر بربح المال أم بصحة اللاعبين.

وتوقف نشاط التنس الاحترافى فى مارس الماضى بسبب وباء كوفيد 19 وعطل الاتحاد الدولى للتنس واتحادى اللاعبين واللاعبات خطط استئناف المباريات حتى أغسطس على الأقل. ويرى المخضرم ميلمان، الذى خاض 16 عاما فى بطولات اتحاد المحترفين والمصنف 43 عالميا، أن حتى هذا الموعد قد يكون سابقا لأوانه.

وأبلغ وكالة أسوشيتد برس الأسترالية: «أعتقد أنه من المبكر جدا العودة للعب أو حتى التفكير فى العودة فى أغسطس».

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وأضاف ميلمان (30 عاما): «ألغيت بطولة إنديان ويلز، آخر بطولة كان من المفترض أن نلعبها، لوجود حالة إصابة واحدة فى المنطقة وسيكون من التناقض إذا قالوا فى أغسطس هناك حالات إصابة حولنا، لكن يمكنكم السفر ولعب التنس».

وواصل: «لكن المال يتحكم أحيانا وربما يتم إجبارنا للأسف. ما الأكثر أهمية.. المال أم الصحة؟ سنرى الإجابة».