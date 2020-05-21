شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابة قد تنهى موسم «رويس» مع دورتموند والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت صحيفة «بيلد» الألمانية أن ماركو رويس، قائد بروسيا دورتموند، قد يغيب عن الفريق فى مباراة قمة الدورى الألمانى «بوندزليجا»، أمام بايرن ميونخ، وربما يغيب حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة.
وقالت الصحيفة إنه لايزال لا يستطيع المشاركة فى تدريبات الفريق بسبب الإصابة العضلية التى يعانى منها، ويخضع لبرنامج تعافٍ فردى.
وأشارت الصحيفة إلى تأكد غياب رويس عن المباراة أمام بايرن ميونخ المقررة فى 28 مايو الجارى، فى المرحلة الثامنة والعشرين من الدورى الألمانى، الذى جرى استئناف منافساته ودورى الدرجة الثانية اعتبارا من يوم السبت الماضى بعد فترة توقف دامت نحو شهرين بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).
كان رويس قد تعرض للإصابة العضلية فى الرابع من فبراير الماضى خلال مباراة أمام فيردر بريمن فى بطولة كأس ألمانيا.
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