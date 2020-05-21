شكرا لقرائتكم خبر عن «كاف» يدرس مقترحًا جديدًا لاستئناف دورى أبطال إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت صحيفة «المنتخب» المغربية أن الاتحاد الإفريقى لكرة القدم (كاف) يناقش مقترحا جديدا لاستئناف بطولة دورى أبطال إفريقيا، وسيتم عرضه على لجنة الطوارئ التابعة للكاف فى الثامن والعشرين من الشهر الجارى لاتخاذ قرار نهائى.

وقالت الصحيفة إن نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، والذى يضم كلا من (الأهلى المصرى والوداد المغربى)، (الزمالك والرجاء المغربى) قد تتم إقامته على 4 مباريات فى بلد واحد لتفادى تعقيدات الرحلات الجوية بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأضافت الصحيفة أن هذا المقترح من شأنه تحقيق التنافس العادل وتكافؤ الفرص بين الفرق، لافتة إلى أنه فى حالة وصل الوداد والرجاء إلى النهائى أو الزمالك والأهلى فإن مباراة النهائى ستقام على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء أو ملعب استاد القاهرة بعد الاتفاق بين الأطراف المعنية.

وكان كاف قد قرر، فى مارس الماضى، استضافة ملعب «جابوما» بالكاميرون لنهائى دورى أبطال إفريقيا، وتحوم الشكوك حول إمكانية السفر إلى الكاميرون بعد تفشى الوباء فى الدولة وإعلان إلغاء البطولات المحلية هناك.

فى نفس السياق، أكد عبد المنعم باه، السكرتير العام للاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف»، أن بطولة كأس الأمم الإفريقية المقررة فى الكاميرون، ستقام فى موعدها المحدد سابقاً، فى شهر يناير من العام المقبل.

وخلال تصريحات لوكالة إفريقيا ميديا فوتبول، نقلتها صحيفة «le 360» سبورت، قال باه: «أمم إفريقيا ستقام فى موعدها المحدد فى شهرى يناير وفبراير، وأى حديث عن التأجيل الآن غير متاح».

وأضاف: «السبب الوحيد الذى يدفعنا لاتخاذ قرار التأجيل هو استمرار تفشى فيروس كورونا حتى نهاية العام الجارى داخل القارة السمراء».

وعن إقامة بطولة الكان فى الصيف قال: «لا يمكن إقامة البطولة فى الصيف نظرا للظروف المناخية فى الكاميرون خلال يونيو ويوليو 2021، وهو ما كان سببا فى اتخاذ قرار قبل فترة بإقامة البطولة شتاء فى الكاميرون خلال العام المقبل قبل ظهور فيروس «كورونا».

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وأوضح السكرتير العام للكاف: «حتى هذه اللحظة لدينا تصور بإقامة البطولة الإفريقية فى موعدها، وننتظر انحصار فيروس كورونا فى الشهور المقبلة وانتهاء التدابير الاحترازية».

وبسؤاله عن استكمال المنافسات القارية الأخرى قال باه: «لا تزال أمامنا أربع جولات فى تصفيات أمم إفريقيا 2021، ويمكننا إقامة مباراتين فى كل شهر، وهو ما يحتاج إلى أربعة شهور، هى يونيو وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر خلال العام الحالى».

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى احتمالية تأجيل منافسات بطولة الأمم الإفريقية المقرر إقامتها فى الكاميرون بسبب تفشى فيروس «كورونا» خلال الفترة الأخيرة، الذى تسبب فى توقف منافسات كرة القدم فى العالم.