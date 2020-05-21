شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تتوقع إقامة يورو 2021 فى 12 دولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الاتحاد الألمانى لكرة القدم أنه يتوقع إقامة كأس الأمم الأوروبية المقبلة فى 12 دولة أوروبية، كما كان مقررا، وذلك رغم تأجيل البطولة التى كانت مقررة هذا العام إلى العام المقبل، بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وجاء ذلك طبقا لما صرح به فريدريش كورتيوس السكرتير العام للاتحاد الألمانى فى مؤتمر صحفى عبر الفيديو عقد الأربعاء.

وقال كورتيوس إن الاتحاد يتوقع أن تقام البطولة الأوروبية المقررة بين 11 يونيو و11 يوليو 2021، فى 12 دولة أوروبية كما كان مقررا فى البداية.

وكان الاتحاد الأوروبى للعبة (يويفا) قد أعلن الخميس الاثنين تأجيل اجتماع اللجنة التنفيذية الذى كان مقررا فى نهاية مايو الجارى إلى 17 يونيو المقبل، لأسباب من بينها عدم حسم الوضع بالنسبة لعدد من الدول المستضيفة للبطولة الأوروبية.

وبالتالى، قال كورتيوس إنه لا يتوقع الإعلان عن القرار النهائى فى الاجتماع، نظرا لتغير التطورات بشكل مستمر.

وينصب تركيز اليويفا فى الوقت الحالى على استكمال بطولات الأندية الأوروبية بحلول أغسطس المقبل.

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