شكرا لقرائتكم خبر عن نادٍ أمريكى يرفض التعاقد مع «بيل» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، أن ريال مدريد تواصل مع نادٍ بالدورى الأمريكى، من أجل بيع لاعبه جاريث بيل، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ويسعى الريال للتخلص من النجم الويلزى، فى ظل عدم الاعتماد عليه من قبل المدرب، زين الدين زيدان، إلى جانب راتبه المرتفع، والذى يصل إلى 14.5 مليون يورو سنويًا.
وقالت الصحيفة، إن النادى الذى تواصل معه الميرينجى لعرض خدمات بيل، لم يرغب فى معرفة أى شىء بخصوص اللاعب.
ولم يشر التقرير إلى هوية هذا النادى، لكن اسم بيل ارتبط فى وقتٍ سابق، بالانتقال إلى صفوف إنتر ميامى الأمريكى، المملوك لديفيد بيكهام، نجم ريال مدريد السابق.
وكان الويلزى قد أبدى إعجابه، فى وقتٍ سابق، بالدورى الأمريكى، مؤكدًا أن العديد من اللاعبين يريدون اللعب هناك.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
14,229
-
تعافي
3,742
-
وفيات
680
كانت هذه تفاصيل خبر نادٍ أمريكى يرفض التعاقد مع «بيل» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.