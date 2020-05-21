شكرا لقرائتكم خبر عن نادٍ أمريكى يرفض التعاقد مع «بيل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، أن ريال مدريد تواصل مع نادٍ بالدورى الأمريكى، من أجل بيع لاعبه جاريث بيل، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعى الريال للتخلص من النجم الويلزى، فى ظل عدم الاعتماد عليه من قبل المدرب، زين الدين زيدان، إلى جانب راتبه المرتفع، والذى يصل إلى 14.5 مليون يورو سنويًا.

وقالت الصحيفة، إن النادى الذى تواصل معه الميرينجى لعرض خدمات بيل، لم يرغب فى معرفة أى شىء بخصوص اللاعب.

ولم يشر التقرير إلى هوية هذا النادى، لكن اسم بيل ارتبط فى وقتٍ سابق، بالانتقال إلى صفوف إنتر ميامى الأمريكى، المملوك لديفيد بيكهام، نجم ريال مدريد السابق.

وكان الويلزى قد أبدى إعجابه، فى وقتٍ سابق، بالدورى الأمريكى، مؤكدًا أن العديد من اللاعبين يريدون اللعب هناك.

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