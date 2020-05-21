شكرا لقرائتكم أحمد ياسر ريان يكسر ملل التوقف برحلة بحرية مع شقيقه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام أحمد ياسر ريان مهاجم الاهلى المعار للجونة برحلة بحرية بصحبة شقيقه للتغلب على حالة الملل التى سيطرت على اللاعبين بسبب توقف النشاط الكروى فى مصر منذ منتصف مارس الماضى بسبب تفشى وباء كورونا القاتل الذى داهم العالم باجمعه وأدى لتوقف النشاط الكروى فى جميع أنحاء العالم وإيقاف التدريبات، ويقوم ريان بأداء تدريبات خاصة فى منزله تحسبا لعودة النشاط الكروى تدريجيا منتصف يونيه.

وبعد تألقه مع فراعنة اللأولمبي ببطولة أمم فريقيا للشباب التى أقيمت فى مصر نوفمبر الماضي، وتوج بها المنتخب الوطني، يُناقش الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر إعادة أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق فور انتهاء مدة إعارته للجونة بنهاية الموسم الجارى، لتدعيم هجوم الفريق بالشكل المطلوب.

Advertisements



أحمد ياسر ريان



أحمد ياسر

يأتى تفكير الجهاز الفنى للأحمربعد قرار اتحاد الكرة الخاص بعدم السماح بقيد 4 لاعبين أجانب كحد أقصى لكل نادٍ من أندية القسم الأول أسوة بالموسم الماضى، علما بأنه سيتم تقليل عدد اللاعبين الأجانب بدءا من الموسم الجديد 2020-2021، بالإضافة لعدم اعتبار لاعب من شمال أفريقيا كمصرى.

وفاضل الجهاز الفنى للأهلى بين عدد من اللاعبين الأجانب لتدعيم خط الهجوم فى ظل رغبة فايلر فى التعاقد مع مهاجم أجنبى كأولوية أولى سواء إن كان يلعب فى مركز المهاجم الصريح أو الطرف المهاجم، إلا أن قرار الجبلاية عدل بشكل كبير من تفكير إدارة الكرة الحمراء، وجعل الجهاز الفنى يذهب للخيارات المحلية والتى يعد أبرزها حسام حسن مهاجم سموحة وطاهر محمد طاهر صانع العاب المقاولون وعبد الرحمن مجدى جناح الإسماعيلى.