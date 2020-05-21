شكرا لقرائتكم سمير كمونة: فضلت الاحتراف في كايزر سلاوتن عن برشلونة الإسبانى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سمير كمونة نجم الأهلى السابق، أنه تلقى عرضا من نادى برشلونة الإسبانى بعد بطولة أفريقيا 1998 في بوركينا فاسو.

وقال سمير كمونة نجم الأهلى السابق خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "لعبة وحكاية": بدأت مع ناشئين نادى المقاولون سنتين ثم الفريق الأول وخدت كأس مصر وكأس الكؤوس الأفريقية، ثم رحت الأهلى قعدت سنتين، واحترفت في كايزر سلاوتن سنتين، ثم قونيا سبورت ثم العودة للأهلى 3 سنوات، ثم رحلت عام 2003 إلى الاتحاد سنة والمصرى سنتين مع التوأم وبتروجت آخر سنة في مسيرتى.

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وأكد سمير كمونة: جالي عروض من برشلونة وأولمبياكوس وبوروسيا دورتموند وكايزر سلاوتن، وكنت هروح برشلونة الصف التاني بحيث لو مشيت أصعد للفريق الأول ولو لم أوفق يتم إعارتي، ولكن فضلت كايزر سلاوتن بسبب عرضه بـ6 ملايين جنيه مصري.

وقال نجم الاهلى السابق: أسعد لحظات حياتى اللعب فى دورى أبطال أوروبا مع كايرز سلاوتن واللعب مع أسماء كبيرة مثل مايكل بالاك، وكنت أتمنى الخروج للاحتراف مبكرا مثل محمد صلاح".