شكرا لقرائتكم هاني أبو ريدة يحضر إفطار وزير الرياضة واتحاد الكرة والأولمبية اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحضر المهندس هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي و الأفريقي ، لحفل الإفطار الذى يقيمه وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي بمركز الإعداد والقادة ، ويتواجد فيه اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني وهشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية .

ويتطرق حفل الإفطار الذى يجمع أبو ريدة بالوزير و مسئولو اللجنة الخماسية واللجنة الأوليمبية الموقف الخاص باتحاد الكرة واإقامة انتخابات لمدة عام أو المد للجنة الحالية لمدة عام وهو القرار الأقرب حتي الآن مع إجراء تغييرات في بعض أسماء اللجنة ، على أن يتم إقامة انتخابات لمدة 4 مواسم في العام المقبل 2021 وتحديدا عقب اوليمبياد طوكيو.

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كما سيطلب الوزير مع هاني أبو ريدة التدخل لدي الاتحاد الدولي –فيفا- من أجل إقناعهم بالموافقة على مد عام جديد للجنة الحالية ، خاصة أن فيفا قد حدد إقامة انتخابات في أغسطس أو سبتمبر المقبل لاختيار مجلس إدارة جديد لمدة 4 مواسم.

كشف الإعلامي أحمد شوبير أن الجلسة التي جمعت الوزير أشرف صبحي مع هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق و عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والأفريقي أسفرت عن الاتفاق على مد عام للجنة الخماسية الحالية برئاسة عمرو الجنايني بدلاً من إقامة انتخابات لمدة عام .

تابع شوبير في برنامجه " وش تاني " على إذاعة أون سبورت أن الجلسة التي جمعت الوزير بأبو ريدة تم الاتفاق فيها على عدم إقامة انتخابات لمدة عام و مخاطبة الاتحاد الدولي –فيفا- للمد للجنة الحالية لمدة عام جديد على أن يتم إقامة انتخابات لمدة 4 سنوات في 2021 وتحديدا عقب اوليمبياد طوكيو .