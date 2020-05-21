شكرا لقرائتكم سمير محمود عثمان: أعشق لعب شيكابالا وهو الأفضل داخل مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد سمير محمود عثمان الحكم الدولى ورئيس لجنة الحكام السابق بنجم نادي الزمالك محمود عبدالرازق شيكابالا، وقال عثمان فى تصريحات خاصة لإذاعة الشباب والرياضة، إن شيكابالا من اللاعبين الممتعين جدا داخل الملعب ، مشيرا إلى أنه ظلم نفسه بصورة كبيرة وكان بإمكانه أن يخطو خطوات أكبر طوال مشواره فى الملاعب

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واستنكر رئيس لجنة الحكام السابق، الأقاويل التى اتهمته فى العديد من المباريات بالانحياز لفريق بعينه، قائلا: إن الحكم لا ينبغي أن ينتمى لفريق وإلا سيقابل الفشل مدى حياته.

وعن انتخابات اتحاد الكرة القادمة قال إنه يدرس الترشح إذا توفرت الشروط فى اللائحة ، وفي سياق منفصل دافع عن الفترة القصيرة التى تولى فيها رئاسة لجنة الحكام قائلا : " لم اقصر فى عملى مطلقا وحاولت جاهد تطوير أداء الحكام و امرت باحالة الحكم الغير موفق للقسم الثالث والرابع.