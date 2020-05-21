شكرا لقرائتكم سمير محمود عثمان: أدرس الترشح لانتخابات اتحاد الكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استنكر سمير محمود عثمان الحكم الدولى ورئيس لجنة الحكام السابق الأقاويل التى اتهمته فى العديد من المباريات بالانحياز لفريق بعينه . Advertisements وقال عثمان فى تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة: إن الحكم لا ينبغي أن ينتمى لفريق وإلا سيقابل الفشل مدى حياته. وعن انتخابات اتحاد الكرة القادمة قال إنه يدرس الترشح إذا توفرت الشروط فى اللائحة ، وفي سياق منفصل دافع عن الفترة القصيرة التى تولى فيها رئاسة لجنة الحكام قائلا : " لم اقصر فى عملى مطلقا وحاولت جاهد تطوير أداء الحكام و امرت باحالة الحكم الغير موفق للقسم الثالث والرابع.

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