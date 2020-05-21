- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم أشرف صبحى يستقبل شيماء خلف ويوجه بصرف جميع مستحقات البطلة.. صور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل استقبل ظهر اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لاعبة المنتخب الوطني لرفع الأثقال شيماء خلف وذلك في إطار الاستغاثة التي ارسلتها شيماء.
واطمأن أشرف صبحي علي حالة شيماء، قائلا: إنه سيقدم كل الدعم لشيماء لتجاوز محنتها، وذلك بعد ان سقط سقف منزلها، معربا ان الرياضيين المصريين عليهم اعتبار أن وزارة الشباب والرياضة دائما وأبدا هو بيتهم الذي يقصدونه.
كما وجه صبحي بالعمل علي سرعة صرف جميع مستحقات اللاعبة من البطولات التي شاركت فيها ، حيث تعتبر شيماء بطلة مصرية من طراز رفيع.
وزير الرياضة (1)
وزير الرياضة (2)
وزير الرياضة (3)
الجدير بالذكر ان شيماء حصلت علي المركز الاول في كل من البطولة الافريقية، بطولة التضامن الاسلامي بالإضافة إلى البطولة العربية التي أقيمت في مصر، كما حصلت علي المركز الثاني في دورة الالعاب الافريقية والتي اقيمت في المغرب ٢٠١٩.
كانت هذه تفاصيل خبر أشرف صبحى يستقبل شيماء خلف ويوجه بصرف جميع مستحقات البطلة.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.