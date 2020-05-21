شكرا لقرائتكم اتحاد اليد يمنح الموظفين أسبوع إجازة تبدأ من اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مؤمن صفا أمين صندوق إتحاد كرة اليد عن حصول موظفى الإتحاد على أجازة أسبوع تبدأ من اليوم فى عيد الفطر المبارك ، نظرا لقلة العمل فى ظل تعليق النشاط و إلتزام بإجراءات التباعد الإجتماعى للدولة بإلتزام المنازل للوقاية من فيروس كورونا المستجد ، على أن تشهد العودة إلى العمل الترتيب لوضع سيناريوهات عودة النشاط .

أكد مؤمن صفا من قبل على ضرورة إستكمال منافسات موسم 2019 / 2020 فى كرة اليد للوقوف على عدم أمور قبل بدء الإستعدادات النهائبة لكاس العالم 2021 المقرر أن تستضيفه مصر العام المقبل ،و قال مؤمن صفا أن إستكمال الموسم كان أحد خطط الإتحاد فى إعداد اللاعبين للمونديال الذى يسعى الإتحاد إلى إنهاء الخطوط العرضة بشأن الصالات و لجان البطولة فى فترة الحظر .

كشف مؤمن صفا مسبقا عن سيناريو عودة لاعبى المنتخب الأول إلى التدريبات فى المرحلة المقبلة استعدادا لمونديال 2021 المقرر أن يقام فى مصر مطلع العام المقبل، مشيرا إلى أنه تم وضع تصور لبدء مران فردى لكل لاعب فى منزله فى الفترة من 1 حتى 15 يونيو على أن يتم تقسم اللاعبين إلى مجموعات من 15 يونيو حتى 21 يونيو حتى تتضح الرؤية كاملة بشأن عودة الحياة إلى الرياضة المصرية مرة أخرى بناء على قرارت الدولة لحماية اللاعبين من فيروس كورونا.

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وقال صفا إن استعدادات اتحاد اليد لعودة النشاط جاهزة فى أى وقت تحدده الدولة خلال الأيام المقبلة، مشيراً إلى أهمية عودة الحياة إلى كرة اليد خلال المرحلة المقبلة من أجل إنهاء المسابقات قبل الاستعداد لمونديال 2021 للكبار الذى تستضيفه مصر العام المقبل، وذلك بعد الضوء الأخضر الذى منحه رئيس الوزراء بشأن فتح الأندية ومراكز الشباب بداية من منتصف الشهر المقبل، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد .

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى مؤخرا، إنه اعتبارا من بعد العيد سيتم فرض حظر التجوال من الثامنة مساءً وحتى السادسة صباح اليوم التالى، موضحاً أنه سيتم العودة التدريجية للأنشطة المختلفة اعتباراً من منتصف يونيو المقبل.

وأضاف مدبولى أنه سيتم اعتبارا من النصف الثانى من شهر يونيو دراسة عودة إقامة بعض الشعائر الدينية فى بعض دور العبادة.