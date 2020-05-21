شكرا لقرائتكم على عهدة شوبير.. اتفاق بين الجناينى ووزير الرياضة على تمديد اللجنة الخماسية عاما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي أحمد شوبير أن الجلسة التي جمعت الوزير أشرف صبحي مع هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق و عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والأفريقي أسفرت عن الاتفاق على مد عام للجنة الخماسية الحالية برئاسة عمرو الجنايني بدلاً من إقامة انتخابات لمدة عام .

تابع أحمد شوبير في برنامجه " وش تاني " على إذاعة أون سبورت أن الجلسة التي جمعت الوزير بأبو ريدة تم الاتفاق فيها على عدم إقامة انتخابات لمدة عام و مخاطبة الاتحاد الدولي –فيفا- للمد للجنة الحالية لمدة عام جديد على أن يتم إقامة انتخابات لمدة 4 سنوات في 2021 وتحديدا عقب اوليمبياد طوكيو .

أضاف شوبير أن هناك حفل إفطار اليوم يجمع وزير الرياضة مع هاني أبو ريدة واللجنة الخماسية باتحاد الكرة و هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية لحسم قرار الانتخابات إلى جانب موقف استئناف النشاط الرياضى.

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يستفسر مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، من أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة عن عودة الأندية للتدريبات الجماعية منتصف شهر يونيو المقبل، خلال الاجتماع الذى سيعقد مساء اليوم، بعد التصريحات التى أدلى بها الوزير خلال الساعات الماضية، وطالب خلالها اتحاد الكرة بالتنسيق والاتفاق مع الأندية لعودة التدريبات الجماعية بشكل جزئى فى هذا الموعد، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والحكام من فيروس كورونا المستجد.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن وزير الرياضة لم يخطرهم بهذا الأمر، ولن يتم إخطار الأندية بهذا الأمر إلا بعد وصول خطاب رسمى من وزير الرياضة وبعده يخطر اتحاد الكرة الأندية بعودة التدريبات تدريجياً مع اتباع الإجراءات والاشتراطات الوقائية المعروفة والتى أعلنها اتحاد الكرة مؤخرا.

وأكد أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة فى تصريحات له، أن التدريبات ستعود بشكل جزئى يوم 15 يونيو المقبل، كما أقر مجلس الوزراء وطبقا لرأى رئيس الوزراء مع وضع القواعد الاحترازية.

وأضاف صبحى أن الوزارة تدرس مع اتحاد الكرة كافة الاحترازات والإجراءات التى سيتم القيام بها، وعلى اتحاد الكرة أن يتفق مع الأندية على إجراءات العودة تمهيدا لاستئناف النشاط. وحضر أشرف صبحى اجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الذى عقد بمقر اللجنة برئاسة هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية لمناقشة ترتيبات وخطة عودة النشاط الرياضى فى مصر.