شكرا لقرائتكم هشام يكن عن أزمة نادى القرن: يجب على الأهلى والزمالك احترام اللوائح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب هشام يكن نجم نادي الزمالك السابق جميع أطراف أزمة نادي القرن للجلوس والتشاور سواء كان من جانب إدارة الاهلى والزمالك ومسئولي الكاف لتوضيح أسباب حصول الأهلى على اللقب، قائلا: الأهلي والزمالك الأكبر فى أفريقيا ويجب عليهم احترام اللوائح.

وأضاف يكن في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن الحديث حول تواطيء مسئولي الكاف فى منح الأهلى اللقب كلام لا يصح ولا يليق اتهام الناس بالباطل بدون أي دليل.

وكانت إدارة نادى الزمالك، أعلنت تقدمها بشكوى الخاصة بملف نادى القرن، بعد عيد الفطر المبارك، بعدما كلّف المستشار مرتضى منصور، رئيس النادى ، الرباعى أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادى وهانى زادة وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى منصور، أعضاء مجلس الإدارة، بجمع كل الملفات الخاصة بقضية نادى القرن والتى ستضمن ما بين اللوائح والنتائج وأرقام الفريق فى بطولات الاتحاد الأفريقى، وكذلك الاستعانة بجميع الخبراء القانونيين والرياضيين، بجانب اللجوء لبعض الخبراء القانونيين الأجانب وخبراء لوائح بالاتحاد الأفريقى والاتحاد الدولى، وذلك لرفع دعوى قضائية فى المحكمة الرياضية الدولية لاسترداد لقب نادى القرن من النادى الأهلى الذى حصل عليه من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم.

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