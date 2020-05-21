شكرا لقرائتكم سمير كمونة: حسام وإبراهيم حسن فاوضونى علشان أروح أالزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سمير كمونة نجم الأهلى السابق، أن الزمالك فاوضه مرتين خلال مشواره الكروى ولكنه فضل الأهلى لأنه أهلاوى.

وقال سمير كمونة نجم الأهلى السابق خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "لعبة وحكاية": حسام وابراهيم حسن تفاوضا معى من أجل الانضمام للزمالك وقت وجود أوتوفيستر، وكنت هاخد أعلى قيمة مالية، وتواصل معى أحمد رمزى وحلمى طولان ولكن رغبتى كأهلاوى أن ألعب للأهلى بعد العودة من الاحتراف.

وتابع كمونة: أن صالح سليم كلمنى بعد رحيل حسام وابراهيم وحاولوا ضم اللاعبين المحترفين وقلت له تحت أمر النادى والأهلى وقف جنبى فى الاحتراف بعد وصول 4 عروض.

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وأوضح سمير كمونة: المرة الثانية كانت مع مرتضى منصور واتفق معى على اللعب للزمالك وقت وجوده رئيسا للنادى بعد رحيل حسام حسن عن الزمالك ولكن الأمور وقفت نهائيا بدون أسباب.

وعن مشواره، قال سمير كمونة: بدأت مع ناشئين نادى المقاولون سنتين ثم الفريق الأول وخدت كأس مصر وكأس الكؤوس الأفريقية، ثم رحت الأهلى قعدت سنتين، واحترفت فى كايزر سلاوتن سنتين، ثم قونيا سبورت ثم العودة للأهلى 3 سنوات، ثم رحلت عام 2003 إلى الاتحاد سنة والمصرى سنتين مع التوأم وبتروجت آخر سنة فى مسيرتى.

وأكد سمير كمونة: جالى عروض من برشلونة وأولمبياكوس وبوروسيا دورتموند وكايزر سلاوتن، وكنت هروح برشلونة الصف التانى بحيث لو مشيت أصعد للفريق الأول ولو لم أوفق يتم إعارتي، ولكن فضلت كايزر سلاوتن بسبب عرضه بـ6 ملايين جنيه مصري.

وقال نجم الأهلى السابق: أسعد لحظات حياتى اللعب فى دورى أبطال أوروبا مع كايرز سلاوتن واللعب مع أسماء كبيرة مثل مايكل بالاك، وكنت أتمنى الخروج للاحتراف مبكرا مثل محمد صلاح".