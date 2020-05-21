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شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحى يلتقى البطلة شيماء خلف وبدء أعمال ترميم سقف منزلها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، ظهر اليوم، لاعبة المنتخب الوطنى لرفع الأثقال شيماء خلف وذلك فى إطار الاستغاثة التى أرسلتها. واطمأن صبحى على حالة شيماء، مؤكدا أنه سيقدم كل الدعم لها لتجاوز محنتها، وذلك بعد سقوط سقف منزلها، مشيرا إلى الرياضيين المصريين عليهم اعتبار وزارة الشباب والرياضة دائما وأبدا بيتهم الذى يقصدونه.
ووجه أشرف صبحى بالعمل على سرعة صرف جميع مستحقات اللاعبة من البطولات التى شاركت فيها، حيث تعتبر شيماء بطلة مصرية من طراز رفيع.
شيماء خلف على المركز الأول فى كل من البطولة الأفريقية، بطولة التضامن الإسلامى، بالإضافة إلى البطولة العربية التى أقيمت فى مصر، كما حصلت على المركز الثانى فى دورة الألعاب الأفريقية والتى أقيمت بالمغرب ٢٠١٩.
شيماء خلف والوزير
وزير الرياضة مع شيماء خلف
وزير الرياضة يلبي طلب شيماء خلف
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