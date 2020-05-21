شكرا لقرائتكم خبر عن قدامى المحلة والمنصورة يناشدون الوزير والجناينى وظيفة لأغلى ناشئ فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناشد عدد من قدامى لاعبى غزل المحلة والمنصورة، أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وعمرو الجناينى بصفته رئيس اتحاد الكرة، التدخل لتعيين اللاعب أحمد عبد الحكم فى أى وظيفة تتبع الوزارة بمحافظة الدقهلية، بعد تعرضه لعدة إصابات فى قدمه منذ أكثر من 5 سنوات بدون عمل .

وكشف عبد الرحمن رفعت، لاعب غزل المحلة والمنصورة السابق، أن اللاعب أجرى أكثر من 10 عمليات فى قدمه بعد تدخل بعض اللاعبين ورجال الأعمال فى بلدته وتكفلوا بالعمليات الخاصة باللاعب، ونناشد وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي و مسئولى اللجنة الخماسية باتحاد الكرة توفير وظيفة للاعب المتواجد فى منزله منذ أكثر من 5 سنوات بعد تعرضه لحادث سير.

ويعد أحمد عبد الحكم أحد ناشئى المنصورة فى عصرها الذهبى برفقة عمرو زكى نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، وانتقل بعدها لصفوف نادى إنبى مقابل مليون و 200 ألف جنيه لنادى المنصورة ليصبح أغلى ناشئ وقتها فى مصر ثم انتقل بعدها لغزل المحلة وللجونة، ولعب لمنتخب جيل 2005 تحت قيادة محمد رضوان وشارك فى كأس العالم للشباب وقتها ولعب مباراتى ألمانيا و أمريكا مع جيل عبدالله السعيد و شيكابالا وحسام عاشور.