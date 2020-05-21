شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبد العزيز: قرار استئناف النشاط فى مثل هذه الظروف مسئولية الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة السابق، أن قرار إيقاف أو استئناف النشاط الرياضى فى مثل هذه الظروف بمعظم دول أوروبا هو مسئولية الحكومة دون غيرها، وغرد الوزير السابق عبر "تويتر" قائلا، " فى معظم دول أوروبا فإن قرار إيقاف أو استئناف النشاط الرياضى بصفة عامة فى مثل هذه الظروف هو فقط مسئولية الحكومة دون غيرها وبالضوابط التى تحددها".

فى معظم دول أوروبا فإن قرار إيقاف أو استئناف النشاط الرياضى بصفة عامة فى مثل هذه الظروف هو فقط مسئولية الحكومة دون غيرها، وبالضوابط التى تحددها، فإذا قررت الحكومة استئناف النشاط يكون قرار استكمال المسابقات أو إلغائها أو حتى تغيير قوانينها هو فقط مسئولية الاتحادات الرياضية دون غيرها

— Khaled Abd ElAziz (@kh_aziz59)

فى معظم دول أوروبا فإن قرار إيقاف أو إستئناف النشاط الرياضى بصفة عامة فى مثل هذه الظروف هو فقط مسئولية الحكومة دون غيرها وبالضوابط التى تحددها فإذا قررت الحكومة استئناف النشاط يكون قرار إستكمال المسابقات أو إلغائها أو حتى تغيير قوانينها هو فقط مسئولية الإتحادات الرياضية دون غيرها — Khaled Abd ElAziz (@kh_aziz59) May 21, 2020

Advertisements

وأضاف وزير الرياضة السابق، "فإذا قررت الحكومة استئناف النشاط يكون قرار استكمال المسابقات أو إلغائها أو حتى تغيير قوانينها هو فقط مسئولية الاتحادات الرياضية دون غيرها".

وفى السياق ذاته، كشف مسئولو اتحاد الكرة أن هناك اقتراحا سيتم عرضه على وزير الرياضة باستئناف مسابقة كأس مصر كبروفة لعودة الدورى العام، خاصة أن المباريات المتبقية من عمر الكأس هى 9 مباريات فقط، وبالتالى يمكن عزل الفرق المشاركة فى البطولة فى مكان واحد وإقامة مباراتين كل يوم، مع تطبيق كافة الاجراءات الطبية لحماية اللاعبين وكافة عناصر المنظومة، بجانب أن المباريات المتبقية من عمر كأس مصر تحتاج لثلاثة أسابيع على الأكثر لإنهاء البطولة.

ويرى مسئولو اتحاد الكرة، أن كأس مصر سيقام بأى شكل ولن يتم الغائه بسبب ربط مصير البطولة بتقليص عدد أعضاء الجمعية العمومية قبل الانتخابات المقبلة، وبالتالى فمن ضمن الاقتراحات الموضوعة استئناف النشاط الرياضى بمباريات كأس مصر كبروفة لعودة الدورى، على أن يتم تلافى أى أخطاء فى مباريات الكأس مع استئناف الدورى، لاسيما وأن مباريات الكأس المتبقية عددها قليل ما يسهل تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية كما ستكون التكلفة المالية أقل منها فى حالة استئناف الدورى.

ويتضمن التصور الذى تم مناقشته بين اتحاد الكرة ووزير الرياضة لعودة النشاط الرياضى، الالتزام ببعض الإجراءات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة.