شكرا لقرائتكم خبر عن أبو ريدة يحضر إفطار الوزير واتحاد الكرة والأولمبية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحضر المهندس هانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى للاتحادين الدولى والأفريقى، حفل الإفطار الذى يقيمه وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى بمركز إعداد القادة، بحضور اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية . ويتطرق حفل الإفطار الذى يجمع أبو ريدة بالوزير ومسئولى اللجنة الخماسية واللجنة الأولمبية الموقف الخاص باتحاد الكرة وإقامة انتخابات لمدة عام أو المد للجنة الحالية لمدة عام، وهو القرار الأقرب حتى الآن، مع إجراء تغييرات فى بعض أسماء اللجنة، على أن يتم إقامة انتخابات لمدة 4 مواسم فى العام المقبل 2021 وتحديدا عقب اوليمبياد طوكيو.

كما سيطلب الوزير مع هانى أبو ريدة التدخل لدى الاتحاد الدولى "فيفا" للموافقة على مد عام جديد للجنة الحالية، خاصة أن فيفا قد حدد إقامة انتخابات فى أغسطس أو سبتمبر المقبل لاختيار مجلس إدارة جديد لمدة 4 مواسم.

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من جهته كشف الإعلامى أحمد شوبير أن الجلسة التى جمعت وزير الرياضة أشرف صبحى مع هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق وعضو المكتب التنفيذى للاتحادين الدولى والأفريقى، أسفرت عن الاتفاق على مد عام للجنة الخماسية الحالية برئاسة عمرو الجناينى بدلاً من إقامة انتخابات لمدة عام. وقال أحمد شوبير فى برنامجه "وش تانى" على إذاعة أون سبورت، إن الجلسة التى جمعت الوزير بأبو ريدة تم الاتفاق فيها على عدم إقامة انتخابات لمدة عام ومخاطبة الاتحاد الدولى "فيفا" للمد للجنة الحالية لمدة عام جديد على أن يتم إقامة انتخابات لمدة 4 سنوات فى 2021 وتحديدا عقب اوليمبياد طوكيو .

وأضاف شوبير أن هناك حفل إفطار اليوم يجمع وزير الرياضة مع هانى أبو ريدة واللجنة الخماسية باتحاد الكرةن وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبيةن لحسم قرار الانتخابات إلى جانب موقف استئناف النشاط الرياضى.