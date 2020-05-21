شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد إجازة لمدة أسبوع فى عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مؤمن صفا، أمين صندوق اتحاد كرة اليد، عن حصول موظفى الاتحاد على إجازة أسبوعا تبدأ من اليوم فى عيد الفطر المبارك، نظرا لقلة العمل فى ظل تعليق النشاط والتزام بإجراءات التباعد الاجتماعى للدولة بالتزام المنازل للوقاية من فيروس كورونا المستجد، على أن تشهد العودة إلى العمل والترتيب لوضع سيناريوهات عودة النشاط .

وأكد مؤمن صفا من قبل على ضرورة استكمال منافسات موسم 2019 / 2020 فى كرة اليد للوقوف على عدم أمور قبل بدء الاستعدادات النهائبة لكاس العالم 2021 المقرر أن تستضيفه مصر العام المقبل، موضحا أن استكمال الموسم كان إحدى خطط الاتحاد فى إعداد اللاعبين للمونديال الذى يسعى الاتحاد لإنهاء الخطوط العرضة بشأن الصالات ولجان البطولة فى فترة الحظر .

وأشار مؤمن صفا إلى سيناريو عودة لاعبى المنتخب الأول إلى التدريبات فى المرحلة المقبلة استعدادا لمونديال 2021 المقرر أن يقام فى مصر مطلع العام المقبل، مشيرا إلى أنه تم وضع تصور لبدء مران فردى لكل لاعب فى منزله فى الفترة من 1 حتى 15 يونيو على أن يتم تقسم اللاعبين إلى مجموعات من 15 يونيو حتى 21 يونيو حتى تتضح الرؤية كاملة بشأن عودة الحياة إلى الرياضة المصرية مرة أخرى بناء على قرارت الدولة لحماية اللاعبين من فيروس كورونا.

وقال صفا إن استعدادات اتحاد اليد لعودة النشاط جاهزة فى أى وقت تحدده الدولة خلال الأيام المقبلة، مشيراً إلى أهمية عودة الحياة إلى كرة اليد خلال المرحلة المقبلة من أجل إنهاء المسابقات قبل الاستعداد لمونديال 2021 للكبار الذى تستضيفه مصر العام المقبل، وذلك بعد الضوء الأخضر الذى منحه رئيس الوزراء بشأن فتح الأندية ومراكز الشباب بداية من منتصف الشهر المقبل، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد .

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وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى مؤخرا، إنه اعتبارا من بعد العيد سيتم فرض حظر التجوال من الثامنة مساءً وحتى السادسة صباح اليوم التالى، موضحاً أنه سيتم العودة التدريجية للأنشطة المختلفة اعتباراً من منتصف يونيو المقبل.

وأضاف مدبولى أنه سيتم اعتبارا من النصف الثانى من شهر يونيو دراسة عودة إقامة بعض الشعائر الدينية فى بعض دور العبادة.