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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس 21 مايو 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها الزمالك يحرك دعوى قضية نادى القرن بعد عيد الفطر، مجلس سموحة يحيل شكوى حارس الزمالك للشئون القانونية.

الزمالك يحرك دعوى قضية نادى القرن بعد عيد الفطر

تحرك إدارة نادى الزمالك الشكوى الخاصة بملف نادى القرن بعد عيد الفطر المبارك، بعدما كلّف المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، الرباعى أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادى وهانى زادة وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى منصور.

الأهلي يرفض مقترح بيع الشناوي وضم حارس بيراميدز

مستويات رائعة يقدمها محمد الشناوى حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخبنا الوطني في السنوات الأخيرة، ليصبح واحد من أهم أعمدة الفريق الأحمر، لتقرر الإدارة الحمراء تعديل ومد عقده ، خاصة بعد تأكد رحيل شريف اكرامي فور نهاية عقده بنهاية الموسم الجاري. اتحاد الكرة يعفى الموظفين فوق الـ60 عاما من العودة بعد إجازة العيد أعفت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة الموظفين كبار السن الذين تخطوا الـ60 عاما من قرار انتظام العمل بالطاقة الكاملة بعد إجازة عيد الفطر المبارك ، وأخطر مسئولو اتحاد الكرة الموظفين كبار السن بالحضور يومين في الاسبوع لمتابعة مهام العمل وذلك للوقاية من فيروس كورونا المستجد الذي شهدت الأيام الاخيرة تزايد حالات الإصابة به رغم الإجراءات الاحترازية القوية المتخذة من الحكومة المصرية . Advertisements

الاتحاد السكندرى يرفض الاستسلام فى صفقة سيسيه

رفض مسئولو الاتحاد السكندرى الاستسلام فى صفقة البوركينابى رزاق سيسيه، مهاجم الزمالك المعار لزعيم الثغر حتى نهاية الموسم الحالى، بعد الرغبة القوية التى أبداها طلعت يوسف المدير الفنى للفريق فى بقاء اللاعب الموسم المقبل بعد المستوى الجيد الذى قدمه مع زعيم الثغر، أصبح يمثل ثنائيا متفاهما مع خالد قمر ومن خلفهما أحمد رفعت.

مجلس سموحة يحيل شكوى حارس الزمالك للشئون القانونية

قر مجلس إدارة سموحة، برئاسة فرج عامر، إحالة شكوى محمد أبوجبل حارس مرمى الفريق السابق والزمالك الحالى إلى الشئون القانونية بالنادى لدراستها بالشكل الكافى وتقديم ما يثبت صحة موقف النادى تجاه اللاعب.. وكان محمد أبوجبل تقدم بشكوى رسمية ضد إدارة سموحة يطلب فيها الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة لدى النادى والبالغة 400 ألف جنيه، وهو ما قابلته الإدارة الزرقاء بالرفض التام مؤكدين أن هذا المبلغ تم خصمه من اللاعب بناءً على المذكرة التى تقدم بها إبراهيم حسن مدير الكرة لسموحة فى بداية الموسم .