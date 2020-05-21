شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: جلسة وزير الرياضة مع أبو ريدة تسفر عن مد عام للجنة الخماسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى أحمد شوبير أن الجلسة التى جمعت وزير الرياضة أشرف صبحى مع هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق وعضو المكتب التنفيذى للاتحادين الدولى والأفريقى، أسفرت عن الاتفاق على مد عام للجنة الخماسية الحالية برئاسة عمرو الجناينى بدلاً من إقامة انتخابات لمدة عام. وقال أحمد شوبير فى برنامجه "وش تانى" على إذاعة أون سبورت، إن الجلسة التى جمعت الوزير بأبو ريدة تم الاتفاق فيها على عدم إقامة انتخابات لمدة عام ومخاطبة الاتحاد الدولى "فيفا" للمد للجنة الحالية لمدة عام جديد على أن يتم إقامة انتخابات لمدة 4 سنوات فى 2021 وتحديدا عقب اوليمبياد طوكيو .

وأضاف شوبير أن هناك حفل إفطار اليوم يجمع وزير الرياضة مع هانى أبو ريدة واللجنة الخماسية باتحاد الكرةن وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبيةن لحسم قرار الانتخابات إلى جانب موقف استئناف النشاط الرياضى.

ويستفسر مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، من أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة عن عودة الأندية للتدريبات الجماعية منتصف شهر يونيو المقبل، خلال الاجتماع الذى سيعقد مساء اليوم، بعد التصريحات التى أدلى بها الوزير خلال الساعات الماضية، وطالب خلالها اتحاد الكرة بالتنسيق والاتفاق مع الأندية لعودة التدريبات الجماعية بشكل جزئى فى هذا الموعد، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والحكام من فيروس كورونا المستجد.

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وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن وزير الرياضة لم يخطرهم بهذا الأمر، ولن يتم إخطار الأندية بهذا الأمر إلا بعد وصول خطاب رسمى من وزير الرياضة وبعده يخطر اتحاد الكرة الأندية بعودة التدريبات تدريجياً مع اتباع الإجراءات والاشتراطات الوقائية المعروفة والتى أعلنها اتحاد الكرة مؤخرا.

وأكد أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة فى تصريحات له، أن التدريبات ستعود بشكل جزئى يوم 15 يونيو المقبل، كما أقر مجلس الوزراء وطبقا لرأى رئيس الوزراء مع وضع القواعد الاحترازية.

وأضاف صبحى أن الوزارة تدرس مع اتحاد الكرة كافة الاحترازات والإجراءات التى سيتم القيام بها، وعلى اتحاد الكرة أن يتفق مع الأندية على إجراءات العودة تمهيدا لاستئناف النشاط. وحضر أشرف صبحى اجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الذى عقد بمقر اللجنة برئاسة هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية لمناقشة ترتيبات وخطة عودة النشاط الرياضى فى مصر.