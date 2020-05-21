شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ياسر ريان فى رحلة نيلية بصحبة شقيقه للتغلب على ملل كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام أحمد ياسر ريان، مهاجم الأهلى المعار للجونة، برحلة نيلية بصحبة شقيقه للتغلب على حالة الملل التى سيطرت على اللاعبين بسبب توقف النشاط الكروى فى مصر منذ منتصف مارس الماضى بسبب تفشى وباء كورونا القاتل الذى داهم العالم وأدى لتوقف النشاط الكروى فى جميع أنحاء العالم وإيقاف التدريبات, ويؤدى ريان تدريبات خاصة فى منزله تحسبا لعودة النشاط الكروى تدريجيا منتصف يونيو .

احمد ياسر ريان

Advertisements

وبعد تألقه مع فراعنة اللأولمبي ببطولة أمم فريقيا للشباب التى أقيمت فى مصر نوفمبر الماضي، وتوج بها المنتخب الوطني، يُناقش الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر إعادة أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق فور انتهاء مدة إعارته للجونة بنهاية الموسم الجارى، لتدعيم هجوم الفريق بالشكل المطلوب.

يأتى تفكير الجهاز الفنى للأحمربعد قرار اتحاد الكرة الخاص بعدم السماح بقيد 4 لاعبين أجانب كحد أقصى لكل نادٍ من أندية القسم الأول أسوة بالموسم الماضى، علما بأنه سيتم تقليل عدد اللاعبين الأجانب بدءا من الموسم الجديد 2020-2021، بالإضافة لعدم اعتبار لاعب من شمال أفريقيا كمصرى.

وفاضل الجهاز الفنى للأهلى بين عدد من اللاعبين الأجانب لتدعيم خط الهجوم فى ظل رغبة فايلر فى التعاقد مع مهاجم أجنبى كأولوية أولى سواء إن كان يلعب فى مركز المهاجم الصريح أو الطرف المهاجم، إلا أن قرار الجبلاية عدل بشكل كبير من تفكير إدارة الكرة الحمراء، وجعل الجهاز الفنى يذهب للخيارات المحلية والتى يعد أبرزها حسام حسن مهاجم سموحة وطاهر محمد طاهر صانع العاب المقاولون وعبد الرحمن مجدى جناح الإسماعيلى.