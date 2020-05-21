شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مدافعين ومهاجم يتنافسون على تشكيل الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استغل ناديا الأهلى والزمالك توقف النشاط الرياضى فى مصر، فى ظل الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وبدأوا الصراع مبكرا لحسم الصفقات الصيفية. وتسبب فيروس كورونا المستجد فى توقف النشاط فى مصر على غرار معظم دول العالم، بعد الإصابات والوفيات التى خلفها هذا الفيروس.

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ويتنافس القطبان على ضم أكثر من لاعب فى الفترة الحالية لتدعيم الصفوف قبل انطلاق منافسات الموسم المقبل، لسد العجز فى بعض المراكز بصفوف كل منهما.

وطلب السويسرى رينيه فايلر المدير الفني للأهلي من مسئولي النادي خلال الأيام الماضية، الإسراع فى حسم أكثر من صفقة هجومية، وتحديداً صانع الألعاب والجناح، قبل حسم أى صفقة أخرى فى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ويرغب المدير الفني فى ضم 3 لاعبين على الأقل فى النصف الهجومى للأهلى خلال الموسم المقبل، فى مراكز الجناح وصانع اللعب ثم يأتى بعدهما الهجوم، وهو ما نقله المدير الفنى لإدارة الأهلى خلال الأيام الماضية.

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وفى الجانب الآخر، ينتظر مسؤولو الزمالك، تقرير الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، بشأن لاعبى الفريق المعارين إلى الأندية الأخرى، بعد أجازة العيد، لحسم مصيرهم خلال المرحلة المقبلة، بعدما تلقى هؤلاء اللاعبين عروضا من أندية مختلفة بالدورى الممتاز، كما إن تقرير كارتيرون سيفيد الزمالك فى حسم ملف الصفقات التبادلية التى ستبرمها إدارة القلعة البيضاء من أجل تعزيز صفوف الفريق فى الموسم الجديد، حيث سيضم تقرير كارتيرون مدى إمكانية الاستغناء عن بعض اللاعبين سواء الحاليين أو المعارين حتى تتمكن إدارة النادى من إدخال البعض فى صفقات تبادلية، ويأتى تركيز إدارة الزمالك بالتشاور الفرنسى باتريس كارتيرون، على التركيز حول تعزيز صفوف الفريق بلاعبين محليين من الدورى المصرى فى المراكز التى تحتاج إلى دعما فى الموسم الجديد بعد التشاور حول قائمة المرشحين للانضمام إلى الأبيض وحسمها خلال الفترة القادمة.