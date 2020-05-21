هدف الزمالك.. الصفاقسي: المثلوثي يرغب في الاستمرار معنا إذا لم يحترف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكد مصدر مسئول من داخل النادي الرياضي الصفاقسي، أن قائد الفريق حمزة المثلوثي وضع شرطًا للاستمرار مع فريق "جنوب العاصمة".

المصدر قال في تصريحات عبر شاشة "foot 24" التونسية، إن المثلوثي أعرب عن رغبته في الاستمرار مع صفوف الفريق إذا لم يتلق أي عروض احترافية.

وكشف المصدر، أن في حال تلقي المثلوثي أي عروض سيتم الجلوس معه من أجل مناقشة وضعيته المادية.

وكانت تقارير صحفية تونسية، أكدت أن المثلوثي لديه رغبة في تجديد عقده مع الصفاقسي بشرط تسوية الأمور المادية القديمة.

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الساعات الماضية شهدت ارتباط صاحب الـ27 عامًا بالانتقال للزمالك، بعدما ذكرت إذاعة "موزاييك" التونسية أن بطل مصر دخل في مفاوضات مع اللاعب.

ويُعد المثلوثي أبرز ظهير أيمن في الدوري الجزائري خلال هذا الموسم، الأمر الذي جعل اللاعب يرتبط بالانتقال لصفوف فريقي الترجي والنجم الساحلي خاصة أن عقده سينتهي بنهاية الموسم الحالي.

واستطاع الظهير الأيمن في صفوف فريق الصفاقسي خلال الموسم الحالي أن يشارك في 17 مباراة ليسجل هدفين ويصنع ثلاث تمريرات حاسمة.

جدير بالذكر أن الزمالك يسعى لتدعيم الجانب الأيمن في الموسم المقبل نظرًا لرحيل التونسي الدولي حمدي النقاز بعد خلافه مع إدارة النادي، مما جعل الفرنسي باتريس كارتيرون يعتمد على حازم إمام في الفترة الماضية.