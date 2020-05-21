مدرب منتخب اسبانيا: اللعب بدون جماهير "شيئ قبيح ومؤسف"

رفض لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا إقامة مباريات كرة القدم بدون جماهير قبل إستئناف النشاط الكروي في ملاعب خالية بعد التوقف بسبب وباء كورونا.

وقال لويس إنريكي :لعب مباريات بدون جماهير أكثر حزنا من الرقص مع شقيقتك.

وأصبح الدوري الألماني أول مسابقة كبرى للدوري تستأنف نشاطها مطلع

الأسبوع مع منع اللاعبين من الاحتفال بالأهداف بشكل جماعي لتقليل مخاطر العدوى.

وأضاف لاعب وسط ومدرب برشلونة السابق : هذا قبيح جدا و شاهدت كرة القدم الألمانية وهذا مؤسف حيث يمكن سماع السباب وتفقد الشغف باللحظات

Advertisements

الرائعة.

لكنه اعترف بأن مشاهدة مباريات مباشرة عبر التلفزيون قد يسعد ملايين الأشخاص حول العالم من المعزولين في المنازل معظم الوقت بسبب الإجراءات المفروضة من الحكومة لمكافحة انتشار الفيروس.

واضاف :نتفهم أن هذه استثمارات عالمية تدر الكثير من الأموال ورغم أن المشهد يصبح مختلفا جدا في وجود الجمهور لكن اللعب الآن قد يساعد في تخطي الوقت خلال فترة العزل العام.