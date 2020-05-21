هشام حطب: الدولة تتجه لعودة النشاط الرياضي الفترة المقبلة

أكد المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن هناك اتجاه في الدولة لعودة النشاط الرياضي محليا، خلال الفترة المقبلة.

وقال حطب، في تصريحات إذاعية

عبر "أون سبورت": "جميع المؤشرات تؤكد أن فيروس كورونا سيستمر لفترة طويلة قد تصل لنهاية 2020، ولذلك يجب عودة النشاط، مع وضع بعض الإجراءات الاحترازية لتفادي أي مخاطر".

وأضاف: "هناك اتجاه قوي من جانب الدولة لاستئناف النشاط الرياضي، خلال الفترة المقبلة، ومن الممكن أن تعود التدريبات بشكل تدريجي، تمهيدا لاستكمال الموسم".