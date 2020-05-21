أكد المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن هناك اتجاه في الدولة لعودة النشاط الرياضي محليا، خلال الفترة المقبلة.
وقال حطب، في تصريحات إذاعيةعبر "أون سبورت": "جميع المؤشرات تؤكد أن فيروس كورونا سيستمر لفترة طويلة قد تصل لنهاية 2020، ولذلك يجب عودة النشاط، مع وضع بعض الإجراءات الاحترازية لتفادي أي مخاطر".
وأضاف: "هناك اتجاه قوي من جانب الدولة لاستئناف النشاط الرياضي، خلال الفترة المقبلة، ومن الممكن أن تعود التدريبات بشكل تدريجي، تمهيدا لاستكمال الموسم".
كانت هذه تفاصيل خبر هشام حطب: الدولة تتجه لعودة النشاط الرياضي الفترة المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.