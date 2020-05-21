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في استجابة سريعة اشرف صبحي يلتقي البطلة شيماء خلف

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التقى اليوم الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بلاعبة المنتخب الوطني لرفع الاثقال شيماء خلف وذلك في إطار الاستغاثة التي ارسلتها شيماء.

اطمئن صبحي علي حالة شيماء، مؤكدا انه سيقدم كل الدعم لشيماء لتجاوز محنتها، وذلك بعد ان سقط

سقف منزلها، معربا ان الرياضيين المصريين عليهم اعتبار ان وزارة الشباب والرياضة دائما وابدا هو بيتهم الذي يقصدونه.

كما وجه صبحي بالعمل علي سرعة صرف جميع مستحقات اللاعبة من البطولات

التي شاركت فيها ، حيث تعتبر شيماء بطلة مصرية من طراز رفيع.

الجدير بالذكر ان شيماء حصلت علي المركز الاول في كل من البطولة الافريقية، بطولة التضامن الاسلامي بالإضافة إلى البطولة العربية التي أقيمت في مصر، كما حصلت علي المركز الثاني في دورة الالعاب الافريقية والتي اقيمت في المغرب ٢٠١٩.

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