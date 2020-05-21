رسميًا.. صن داونز يجدد عقد موسيماني

أعلن نادي ماميلودي صن دوانز الجنوب افريقي، رسميًا عن تجديد عقد مديره الفني بيتسو موسيماني، لمدة 4 سنوات، أي حتى 2024، والذي

كان ينتهي في نهاية الموسم الجاري.

وبدأ موسيماني مع صن داونز، في عام 2012، وحقق الدوري

الجنوب أفريقي، وبطولة دوري أبطال أفريقيا في عام 2016، على حساب الزمالك.

وخرج النادي الجنوب أفريقي من دوري أبطال أفريقيا في النسخة الحالية، من دور الـ16 بعد خسارته أمام النادي الأهلي.