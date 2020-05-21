أعلن نادي ماميلودي صن دوانز الجنوب افريقي، رسميًا عن تجديد عقد مديره الفني بيتسو موسيماني، لمدة 4 سنوات، أي حتى 2024، والذيكان ينتهي في نهاية الموسم الجاري.
وبدأ موسيماني مع صن داونز، في عام 2012، وحقق الدوريالجنوب أفريقي، وبطولة دوري أبطال أفريقيا في عام 2016، على حساب الزمالك.
وخرج النادي الجنوب أفريقي من دوري أبطال أفريقيا في النسخة الحالية، من دور الـ16 بعد خسارته أمام النادي الأهلي.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. صن داونز يجدد عقد موسيماني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.