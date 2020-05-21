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وادي دجلة يتحدى كورونا بمبادرة أبطالنا في بيوتنا

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استغل نادي وادي دجلة فترة توقف النشاط الرياضي  لمكافحة عدوى فيروس المستجد والحد من الاختلاط في المنشآت ، في دعم ومساندة وطمأنة العاملين لديه والرياضيين على حد سواء في هذه الفترة.

وحرص دجلة على طمأنة العاملين بالطرق المعنوية أو المادية تعزيزا لجهود

دعم العمالة والمتضررين خلال هذه الجائحة. 

مجموعة أندية وادى دجلة، حرصت على دعم موظفيها الذين ساهموا في نجاحها طوال الفترة الماضية، باتخاذ الإجراءات الخاصة باستمرار صرف رواتبهم كاملة طوال الفترة الماضية. 

كما سعت أندية وادى دجلة كذلك في مبادرة "أبطال من بيوتنا" إلى تشجيع النشاط الرياضي ليصبح جزءًا من ثقافة الأفراد والمجتمع حتى في فترات التباعد الاجتماعي.

وتواصل دجلة مع لاعبي وأعضاء النادي على مواقع التواصل الاجتماعي، وتقديم محتوى بدني ومهاري في مقاطع للفيديو من قبل المدربين المحترفين حتي يحافظ الرياضيون على لياقتهم ومهاراتهم البدنية والفنية خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

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