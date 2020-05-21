الزمالك يحدد موعد تقديم دعوى نادي القرن إلى المحكمة الرياضية

حدد مسؤولو نادي الزمالك موعد تحريك الدعوى الخاصة بملف نادي القرن الأفريقي، وتقديمه الى الجهات المختصة.

وكان رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور قد قام بتشكيل لجنة تضم الرباعي نائب رئيس النادي أحمد جلال إبراهيم، وأعضاء مجلس إدارة النادي هاني زادة وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى منصور، وكلفهم بجمع كل الملفات الخاصة بقضية نادى القرن، على ان يتم تقديمها إلى المحكمة الرياضية عقب انتهاء اجازة عيد الفطر المبارك.

وأعلن رئيس الزمالك مرتضى منصور، في وقت سابق عزمه على تقديم شكوى رسمية إلى الجهات المختصة “الاتحاد الأفريقي، الاتحاد الدولي، المحكمة الرياضية” بهدف سحب لقب نادي القرن من الاهلي ومنحه لناديه.

ويتضمن الملف الذي تقوم بتجهيزه اللجنة التي شكلها رئيس الزمالك، اللوائح والنتائج وأرقام الفريق في بطولات الاتحاد الأفريقي، بالإضافة إلى الاستعانة بجميع الخبراء القانونيين والرياضيين، بجانب اللجوء لبعض الخبراء القانونيين الأجانب وخبراء لوائح بالاتحاد الأفريقي والاتحاد الدولي.

ويسعى الزمالك إلى استرداد لقب نادي القرن في أفريقيا الذي حصل عليه الاهلي عام 2000، حيث يؤكد مسؤولي الزمالك أن ناديهم هو الأحق باللقب.