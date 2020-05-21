الكاف: هل يوجد من لعب بوجه القدم مثل ساحر الاهلي “أبو تريكة”؟

احتفى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بنجم الأهلي والمنتخب المصري المعتزل “محمد أبو تريكة”.

غرد حساب الكاف الرسمي على منصة “تويتر” مخصصا فقرة “أربعاء السحرة” لإلقاء الضوء على صانع العاب الاهلي والفراعنة السابق محمد أبو تريكة.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” فيديو مدته دقيقة، يضم مهارات أسطورة الكرة الأفريقية محمد أبو تريكة، تبرز دقته في التمرير والتسجيل مع الاهلي والمنتخب الوطني عن طريق وجه القدم.

وكان نجم الأهلي قد فاز بلقب اللاعب الأفريقي الأفضل، خلال الاستفتاء الذي أجرته الصفحة الرسمية للشركة الراعية للاتحاد الأفريقي مؤخرا، عقب تفوقه على العديد من النجوم البارزين مثل الجزائلاي رياض محرز والكاميروني صامويل إيتو.

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ووجهت الصفحة الرسمية سؤالا لمتابعيها: ” هل استخدم أي لاعب إفريقي وجه قدمه الخارجي كما استخدمه “الماچيكو”؟.

ويعد محمد أبو تريكة لاعب الأهلي السابق، أحد أبرز لاعبي القارة الأفريقية عبر تاريخها، بعدما حصد عدد كبير من البطولات مع الاهلي والمنتخب وصلت إلى 27 بطولة، حيث فاز مع الفريق الاحمر بـ7 بطولات دوري، كما فاز معه بـ5 ألقاب دوري أبطال أفريقيا، بالإضافة إلى فوزه بـ4 ألقاب سوبر أفريقي، كما فاز بالسوبر المحلي 6 مرات، وكأس مصر بطولتين، وكأس الخليج مع بني ياس مرة واحدة، وفاز مع المنتخب الوطني ببطولتي كأس أمم أفريقيا، كما حصد مع الاهلي المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية.

كما حصد أبو تريكة عدة جوائز أبرزها: المركز الثاني في جائزة أفضل لاعب أفريقي عام 2008 ، وجائزة هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) لأفضل لاعب كرة قدم في أفريقيا لعام 2008، وجائزة الكاف لأفضل لاعب داخل قارة أفريقيا عام 2006، وجائزة الكاف لأفضل لاعب داخل قارة أفريقيا عام 2008، وجائزة الكاف لأفضل لاعب داخل قارة أفريقيا عام 2012، وجائزة الكاف لأفضل لاعب داخل قارة أفريقيا عام 2013، وهدّاف بطولة كأس العالم للأندية 2006، وهدّاف بطولة دوري أبطال أفريقيا 2006.