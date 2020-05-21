لوفرين يداعب محمد صلاح بعد ظهوره في تدريبات ليفربول

داعب مدافع ليفربول الكرواتي ديان لوفرين، زميله بالفريق الجناح الدولي محمد صلاح، عقب ظهوره في تدريبات الفريق، استعدادا لاستئناف بطولة الدوري الانجليزي.

قام المدافع الدولي الكرواتي ديان لوفرين بالسخرية من زميله في الفريق الدولي المصري محمد صلاح، بعدما وصل إلى مقر تدريبات الفريق “ميلوود” بعد عودة الفريق الإنجليزي للتدريبات، استعدادًا لعودة بريميرليج المحتملة خلال الفترة المقبلة.

وتوقف الدوري الإنجليزي منذ الجولة 29 في التاسع من شهر مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقام محمد صلاح بنشر صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أثناء مشاركته في التدريبات، مصحوبة ببعض الرموز التعبيرية، معبرا عن سعادته بالعودة إلى تدريبات ليفربول بعد فترة توقف كبيرة.

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وسخر لوفرين من صلاح وقام بالرد عليه بنشر صورة لسيارته اثناء وصوله إلى مقر الفريق وزجاجها مكسور قائلا: “نعم ولكن مع نافذة مكسورة”.

ويتنافس ثنائي ليفربول الانجليزي لوفرين ومحمد صلاح على السخرية من بعضهما بشكل فكاهي، حيث تربطهما علاقة صداقة تظهر جليا خلال مشاركتهما في التدريبات والمداعبات عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الانجليزي “بريميرليج” برصيد 82 نقطة، وأصبح قريبا للغاية من التتويج باللقب البعيد عن الفريق منذ 30 عاما.