قائد الزمالك السابق: مباراة الـ6-1 صدمة عمري.. وأنصح عاشور بالاعتزال في الاهلي

قال قائد فريق الزمالك السابق “محمد أبو العلا”، أن خسارة فريقه من الأهلي 6-1 في المباراة التي أقيمت عام 2002 كانت صدمة عمره.

وأكد أبو العلا خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج “جمهور التالتة” على قناة “أون تايم سبورت” أن الهزيمة الكبيرة التي مني بها الزمالك أمام الاهلي كانت أولى صدماته في مشواره مع كرة القدم.

وفاز الأهلي على الزمالك بستة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين في لقاء الدور الثاني لموسم 2001-2002.

وشدد لاعب الزمالك السابق على أنه تعلم كثيرا من تلك المباراة، مشيرا إلى أنه استفاد منها رغم مرارتها خلال مشواره مع كرة القدم.

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ويرى أبو العلا أن الألماني أوتو فيستر كان السبب الرئيسي في خسارة الزمالك من الأهلي بستة أهداف في تلك المباراة، بسبب الغرور الذي غلف إدارته لها وعدم احترامه للخصم.

نصح عاشور بالاعتزال في الاهلي

نصح نجم الزمالك السابق، قائد الاهلي “حسام عاشور” بضرورة الاعتزال، وانهاء مسيرته الكروية في ناديه، مؤكدا أنه لو كان في مكانه ووصل إلى هذا العمر وهو يلعب في الزمالك لكان قد اتخذ قرارا بالاعتزال بين جدرانه.

وأخبرت اللجنة الفنية في النادي الاهلي برئاسة محسن صالح، حسام عاشور بأن المدير الفني للفريق السويسري رينيه فايلر لا يرغب في التجديد له، وقدم محمود الخطيب رئيس النادي عرضا للاعب من أجل الاعتزال وعدم الانتقال لفريق آخر، ولم يتخذ القائد التاريخي للفريق قراره حتى الآن.