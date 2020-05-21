رياضة | حقيقة مفاوضات بطل دوري أبطال آسيا مع نجم الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 04:36 مساءً - انت الان تقراء خبر حقيقة مفاوضات بطل دوري أبطال آسيا مع نجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية تونسية عن وجود رغبة من نادي الهلال بطل دوري أبطال آسيا للتعاقد مع نجم الأهلي علي معلول في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ورد النادي الأهلي بشكل واضح وصريح على هذه الأنباء المتداولة بشأن التعاقد مع نجم تونس ، علي معلول والذي يقدم مستويات كبيرة رفقة الشياطين الحمر.

وتحدث أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي المصري، عن حقيقة ما تردد عن وصول عرض من الهلال السعودي، لضم الظهير الأيسر التونسي علي معلول.

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وقال أمير في تصريحات صحفية: "غير صحيح ما يتداول بشأن تقدم الهلال بعرض رسمي لضم معلول".

وتابع "لم يحدث هذا الأمر، ولم يصلنا أي شيء من النادي السعودي بشأن علي معلول".

وأكد مدير التعاقدات بالأهلي، أن معلول من العناصر الأساسية بالفريق، ولا نية للتفريط في خدماته.