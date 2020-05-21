رياضة | فايلر يوافق على رحيل ثلاثي الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 04:36 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يوافق على رحيل ثلاثي الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يده على قائمة أسماء الراحلين، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ورفص فايلر مؤخرًا تجديد عقد حسام عاشور قائد الفريق، والاكتفاء بما قدمه خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى رحيل شريف إكرامي وأحمد فتحي ثنائي الفريق، بنهاية الموسم الجاري.

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ومن المنتظر أن يتواجد عدة أسماء على رأس الراحلين من المارد الأحمر بأوامر فايلر، سيكون على رأسهم الأنجولي جيرالدو دا كوستا، والذي أصبح قاب قوسين أو أدنى من الرحيل بالفترة المقبلة.

كما رحب فايلر، بالتنازل عن خدمات محمود وحيد ظهير أيسر الفريق، ولو على سبيل الإعارة من أجل حصوله على فرصة المشاركة أساسيًا في ظل بقائه حبيسًا على دكة البدلاء.

كما تأكد رحيل صالح جمعة لاعب الفريق، بعد رفض فايلر محاولات العفو عنه، وإلزامه بالبحث عن عرض خارجي لعدم الاحتياج إلى قدراته الفنية.