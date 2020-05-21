رياضة | بسبب كورونا.. نجم تشيلسي يغيب عن التدريبات

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 04:36 مساءً - انت الان تقراء خبر بسبب كورونا.. نجم تشيلسي يغيب عن التدريبات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق نادي تشيلسي الانجليزي على اعطاء كانتي لاعب وسط الفريق إذن بالغياب عن التدريبات الجماعية بسبب تخوفه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وخاض كانتي تدريبات اليوم الأول لفريقه الثلاثاء، بعدما جاءت نتيجة الفحص الذي خضع له سلبية، لكن التقارير تشير إلى أن اللاعب أبدى مخاوف من معاودة التدريبات إلى جانب زملائه، وبالتالي حصل على الضوء الأخضر من النادي والمدرب فرانك لامبارد للغياب عن تدريبات الأربعاء.

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وأشارت تقارير إلى أن النادي اللندني سمح لكانتي (29 عاماً) بمواصلة التمارين الفردية في منزله، من دون أن يحدد موعداً للعودة إلى التدريبات الجماعية مع زملائه.

وتعرض كانتي، أحد أفراد المنتخب الفرنسي الفائز بمونديال 2018 في روسيا، إلى حالة إغماء قبل سنتين عندما سقط على الأرض خلال إحدى الحصص التدريبية في مقر كوبهام الخاص بناديه، لكن الفحوصات الطبية التي خضع لها لم تظهر أي مشكلة في القلب.

لكن شقيقه الأكبر نياما توفي بسبب ذبحة قلبية قبل أسابيع من مونديال 2018، كما خسر والده عندما كان في الحادية عشرة من عمره.